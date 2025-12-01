Ministro Cataldo reconoce que “habría evaluado” sumarse al comando de Jara si lo hubieran invitado
Conversamos en Ahora Es Cuando con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para abordar el inicio de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) que se extenderá hasta el miércoles 3 de diciembre y que tuvo una inscripción histórica de 300 mil personas en todo el país. Asimismo, el secretario de Estado se refirió a temas relacionados al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en las universidades y colegios; la discusión en torno al Financiamiento para la Educación Superior (FES); y la falta de propuestas electorales en materia educativa.
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Educación, Nicolás Cataldo:
“No (me invitaron a formar parte del comando de Jara). Lo habría evaluado”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/NNOIugjoz7
🎙️#AhoraEsCuando | Ministro de Educación, Nicolás Cataldo:
“La que más me frustra es haber podido abordar un cambio al sistema de financiamiento de la educación escolar (…) estamos gastando mal”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/FvbrOutmhs
