Ministro Cataldo reconoce que “habría evaluado” sumarse al comando de Jara si lo hubieran invitado

Conversamos en Ahora Es Cuando con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para abordar el inicio de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) que se extenderá hasta el miércoles 3 de diciembre y que tuvo una inscripción histórica de 300 mil personas en todo el país. Asimismo, el secretario de Estado se refirió a temas relacionados al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en las universidades y colegios; la discusión en torno al Financiamiento para la Educación Superior (FES); y la falta de propuestas electorales en materia educativa. 