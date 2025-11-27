“Nos falta el aire”: Fiscal Valencia acusa alta carga de trabajo y pocos recursos del MP

En Ahora Es Cuando conversamos con el fiscal nacional, Ángel Valencia, sobre los casos de corrupción al interior del Poder Judicial -como la trama Muñeca Bielorrusa-, el estado de la indagatoria en torno al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y los cuestionamientos al Ministerio Público por los casos de María Ercira, la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, y Julia Chuñil. Asimismo, se refirió a la falta de recursos de la institución.

🎙️#AhoraEsCuando | Fiscal nacional, Ángel Valencia, por recortes presupuestarios: “Yo no quisiera atribuir de momento una intencionalidad para perjudicarnos directamente”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/9aJsMOG57G — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 27, 2025