Juan Sutil descarta participar en eventual gobierno de Kast: “Puedo contribuir, pero me corresponde volver a lo mío”
Conversamos en Ahora Es Cuando con Juan Sutil, expresidente de la CPC y exjefe estratégico de Evelyn Matthei, quien analizó la derrota de la carta de Chile Vamos en las elecciones presidenciales y los resultados de Chile Vamos en las parlamentarias. Asimismo, descartó participar en un eventual gobierno del republicano José Antonio Kast.
🎙️#AhoraEsCuando | Juan Sutil, exjefe estratégico de Matthei:
“El programa que lideró Juan Luis Ossa junto a 300 profesionales es sin duda el mejor programa”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/ZVTc6mHT7b
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 26, 2025
🎙️#AhoraEsCuando | Juan Sutil, exjefe estratégico de Matthei, por dichos de Cristián Monckeberg sobre Chile Vamos:
“Esas declaraciones, que son muy marcadoras, a veces se equivocan”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/YcQqCs3Mfs
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 26, 2025
🎙️#AhoraEsCuando | Juan Sutil, exjefe estratégico de Matthei, sobre formar parte del equipo de Kast:
“Puedo contribuir en lo me pidan (…) pero yo creo que a mí lo que me corresponde es volver a lo mío, seguir aportando desde el mundo empresarial”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/jdFQpB5nlN
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 26, 2025