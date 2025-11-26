Juan Sutil descarta participar en eventual gobierno de Kast: “Puedo contribuir, pero me corresponde volver a lo mío”

Conversamos en Ahora Es Cuando con Juan Sutil, expresidente de la CPC y exjefe estratégico de Evelyn Matthei, quien analizó la derrota de la carta de Chile Vamos en las elecciones presidenciales y los resultados de Chile Vamos en las parlamentarias. Asimismo, descartó participar en un eventual gobierno del republicano José Antonio Kast.

🎙️#AhoraEsCuando | Juan Sutil, exjefe estratégico de Matthei: “El programa que lideró Juan Luis Ossa junto a 300 profesionales es sin duda el mejor programa”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/ZVTc6mHT7b — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 26, 2025

🎙️#AhoraEsCuando | Juan Sutil, exjefe estratégico de Matthei, por dichos de Cristián Monckeberg sobre Chile Vamos: “Esas declaraciones, que son muy marcadoras, a veces se equivocan”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/YcQqCs3Mfs — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 26, 2025