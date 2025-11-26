Entrevista Infinita

Juan Sutil descarta participar en eventual gobierno de Kast: “Puedo contribuir, pero me corresponde volver a lo mío”

Conversamos en Ahora Es Cuando con Juan Sutil, expresidente de la CPC y exjefe estratégico de Evelyn Matthei, quien analizó la derrota de la carta de Chile Vamos en las elecciones presidenciales y los resultados de Chile Vamos en las parlamentarias. Asimismo, descartó participar en un eventual gobierno del republicano José Antonio Kast. 