Entrevista Infinita

Ruth Hurtado (Republicanos) agradece apoyo de familia Piñera Morel a Kast: “Primó el sentido común”

Imagen principal

Conversamos en Ahora Es Cuando con Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, sobre el despliegue en terreno del candidato José Antonio Kast de cara al balotaje del 14 de diciembre, el apoyo de la familia Piñera Morel al republicano, y las críticas de la carta oficialista, Jeannette Jara, por ausentarse de debates. 