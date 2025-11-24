Kaiser por campaña de Parisi: “No se gastó $10 millones y el que me lo diga, no corresponde”

El pasado domingo 16 de noviembre, la ciudadanía acudió a las urnas para votar por el(la) próximo(a) Presidente de la República. El resultado dio por ganadores a los candidatos del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara (26,85%), y del Partido Republicano, José Antonio Kast (23,92%), quienes se enfrentarán en la papeleta de la segunda vuelta el 14 de diciembre.

Conversamos en Ahora Es Cuando con Johannes Kaiser, diputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), sobre su apoyo al abanderado republicano de cara al balotaje, el sorpresivo tercer lugar del excandidato del PDG, Franco Parisi, y la estrategia de la carta oficialista.