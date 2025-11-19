El duro diagnóstico de Pablo Longueira, expresidente UDI: “Chile Vamos nunca fue una coalición”
Conversamos en Ahora Es Cuando con Pablo Longueira, expresidente de la UDI, para abordar la compleja situación que atraviesa Chile Vamos tras la derrota de Evelyn Matthei en la elección presidencial, donde quedó en quinto lugar, y los malos resultados en la elección parlamentaria.
🎙️#AhoraEsCuando | Pablo Longueira, expresidente de la UDI, analiza derrota de Matthei y crisis de Chile Vamos:
“Tú no puedes, a esta altura de la política, impedirle a un alcalde exitoso como Rodolfo Carter (participar de una primaria)”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/HenRGErjMM
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 19, 2025
🎙️#AhoraEsCuando | Pablo Longueira, expresidente de la UDI:
“Si a mí me dijeran, yo estaría impulsando hoy una coalición lo más amplia posible (…) incluso desde el PNL hasta el PDG”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/3loQigezmq
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 19, 2025