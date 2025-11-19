Entrevista Infinita

El duro diagnóstico de Pablo Longueira, expresidente UDI: “Chile Vamos nunca fue una coalición”

Imagen principal

Conversamos en Ahora Es Cuando con Pablo Longueira, expresidente de la UDI, para abordar la compleja situación que atraviesa Chile Vamos tras la derrota de Evelyn Matthei en la elección presidencial, donde quedó en quinto lugar, y los malos resultados en la elección parlamentaria. 