Jefe de campaña de Parisi tras paso de Jara y Kast al balotaje: “No veo guiños reales hacia nuestro público”

Conversamos en Ahora Es Cuando con Giancarlo Barbagelata, jefe de campaña de Franco Parisi, para analizar los resultados de la elección presidencial y parlamentaria, que dieron por ganadores a la candidata oficialista, Jeannette Jara, y al abanderado republicano, José Antonio Kast, mientras que el tercer lugar se lo llevó la carta del PDG con 19,7%.