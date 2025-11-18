Jefe de campaña de Parisi tras paso de Jara y Kast al balotaje: “No veo guiños reales hacia nuestro público”
Conversamos en Ahora Es Cuando con Giancarlo Barbagelata, jefe de campaña de Franco Parisi, para analizar los resultados de la elección presidencial y parlamentaria, que dieron por ganadores a la candidata oficialista, Jeannette Jara, y al abanderado republicano, José Antonio Kast, mientras que el tercer lugar se lo llevó la carta del PDG con 19,7%.
🎙️#AhoraEsCuando | Giancarlo Barbagelata, jefe de campaña de Franco Parisi:
"Aquí hubo un regalón de los medios que fue Johannes Kaiser".
🎙️#AhoraEsCuando | Giancarlo Barbagelata, jefe de campaña de Franco Parisi, y búsqueda de votos por parte de Jara y Kast:
"Ya pasó un día, dos días, y no veo guiños reales hacia nuestro público".
