Entrevista Infinita

En busca del voto de Parisi: Mara Sedini apunta “similitudes importantes” con el candidato del PDG

Imagen principal

Conversamos en Ahora Es Cuando con Mara Sedini, integrante del comando de José Antonio Kast, para analizar los resultados de las elecciones presidenciales 2025, que dieron por grandes ganadores a la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien obtuvo un 26,85%, y al abanderado republicano con un 23,92%, quienes dirán presente en la papeleta de segunda vuelta fijada para el domingo 14 de diciembre.