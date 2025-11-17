En busca del voto de Parisi: Mara Sedini apunta “similitudes importantes” con el candidato del PDG
Conversamos en Ahora Es Cuando con Mara Sedini, integrante del comando de José Antonio Kast, para analizar los resultados de las elecciones presidenciales 2025, que dieron por grandes ganadores a la candidata oficialista, Jeannette Jara, quien obtuvo un 26,85%, y al abanderado republicano con un 23,92%, quienes dirán presente en la papeleta de segunda vuelta fijada para el domingo 14 de diciembre.
🎙️ #AhoraEsCuando | Mara Sedini, integrante del comando de Kast, y segunda vuelta:
“En relación a Parisi tenemos similitudes importantes (…) vamos a sincronizar muy bien con muchos de los votantes de Franco Parisi y del PDG”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/vBDC0xOvNt
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 17, 2025