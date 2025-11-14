La advertencia de Francisco Vidal: “Pase lo que pase, la derecha estará unida el domingo en la noche”
Conversamos en Ahora Es Cuando con el exministro Francisco Vidal, para abordar la contingencia y el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias fijadas para este domingo 16 de noviembre.
🎙️#AhoraEsCuando | Exministro Francisco Vidal:
“Yo les garantizo que el domingo en la noche o el lunes en la mañana la derecha va a estar completamente unida en torno a quien sea”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/3yJN16eONd
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 14, 2025
🎙️#AhoraEsCuando | Exministro Francisco Vidal analiza fracaso de campaña de Tohá:
“Nosotros nos equivocamos en la primaria porque nos enfocamos en una izquierda más liguriana”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/nM1HgRgzqp
— Radio Infinita (@InfinitaFM) November 14, 2025