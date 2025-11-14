Entrevista Infinita

La advertencia de Francisco Vidal: “Pase lo que pase, la derecha estará unida el domingo en la noche”

Imagen principal

Conversamos en Ahora Es Cuando con el exministro Francisco Vidal, para abordar la contingencia y el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias fijadas para este domingo 16 de noviembre. 