Presidenta del FA respalda a Jara: “También hemos sido críticos y eso no es estar en contra del gobierno”

Conversamos en Ahora Es Cuando con la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, sobre la toma de distancia de la candidata oficialista, Jeannette Jara, respecto del gobierno del presidente Gabriel Boric, la recta final de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre, y los polémicos cánticos contra Carabineros y otros abanderados en el acto de cierre de campaña de la exministra.

