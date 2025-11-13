Entrevista Infinita

Ministro Cordero califica de “ignorancia” cánticos contra Carabineros en cierre de campaña de Jara

Conversamos en Ahora Es Cuando con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sobre el despliegue de policías para estas elecciones presidenciales, los nuevos ataques en La Araucanía, el uso por parte del candidato republicano José Antonio Kast de un vidrio blindado en una actividad en Valparaíso, y los polémicos cánticos en contra de Carabineros durante el acto de cierre de campaña de Jeannette Jara.