A raíz del uso del vidrio antibalas: Rodolfo Carter confirma existencia de amenazas “creíbles” contra Kast
Conversamos en Ahora Es Cuando con el coordinador de seguridad del equipo de José Antonio Kast y candidato a senador por La Araucanía, Rodolfo Carter, sobre el desempeño de los candidatos presidenciales en el último debate televisado antes de las elecciones de este domingo 16 de noviembre.
🎙️#AhoraEsCuando | Rodolfo Carter, candidato a senador por La Araucanía, sobre dardos de Matthei a Kast en debate ANATEL:
“La parte esa la del vidrio fue absolutamente innecesaria, yo eso lo esperaba de la candidata del PC”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/czaWpLBHqd
🎙️#AhoraEsCuando | Rodolfo Carter, candidato a senador por La Araucanía:
“Me irrita esta frivolidad de Evelyn Matthei. No quería sacar a las FFAA a la calle, siempre se opuso (…) hoy día anda ofreciéndole balazos al que se le cruza”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/fmQMz5kube
