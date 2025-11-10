Senador Insulza por fallida reunión con Ripamonti: “Me parece un poco limitante y abusivo”

En Ahora Es Cuando conversamos con el senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, sobre su fallida reunión con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (Frente Amplio), a raíz de la orden del partido para sus alcaldes de no reunirse con candidatos al Parlamento. Al respecto, el legislador calificó la situación como “limitante y abusivo”, reconociendo que se trata de algo que no le “había pasado nunca”. El motivo del encuentro era para abordar las repercusiones del proyecto Las Salinas, que está en proceso de discusión.

Asimismo, el parlamentario se refirió a los dichos de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, quien se abrió a la posibilidad de renunciar o suspender su militancia en el Partido Comunista si es que sale electa Presidenta de la República para “ahorrar problemas”.