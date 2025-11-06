Secretaria general de Republicanos califica de “lapsus” video de Matthei en que apunta a Kast

Conversamos en Ahora Es Cuando con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, para abordar la contingencia, la campaña presidencial de José Antonio Kast, el alza de Johannes Kaiser en las encuestas y el video de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en el que apunta contra el gobierno y los candidatos Jeannette Jara y Kast.

Respecto del video de la exalcaldesa de Providencia, en que menciona directamente a Kast y su “gobierno de emergencia”, Hurtado sostuvo que “yo creo que fue un lapsus, cada uno tiene su estrategia de cómo enfrenta esta última recta (…) más allá de la estrategia comunicacional que ellos tengan, uno no es quien para darle lecciones comunicacionales a alguien que tiene tanta experiencia”.

En esa línea, señaló que “hay que distinguir lo que es la candidatura propia de Evelyn Matthei, de lo que ellos han llevado adelante, respecto de lo que va a pasar en segunda vuelta (…) quien pase a segunda vuelta va a ser apoyado por el otro y creo que eso es el espíritu en la mayoría de las personas que integran Chile Vamos y más que las personas que integran Chile Vamos, las personas que tienen vocación de servicio y de gobernar”.

Por último, consultada por el crecimiento significativo del candidato nacional libertario, Johannes Kaiser, Hurtado expresó que “es bueno que hayan personas de nuestro sector, que empiecen a aparecer nuevos liderazgos con un potencial presidencial porque, tal como lo decía anteriormente, necesitamos que al menos la oposición actual gobierne ojalá unos tres períodos para poder darle estabilidad a nuestro país”.