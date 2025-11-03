Entrevista Infinita

Lagos Weber arremete contra la oposición por rechazo del Presupuesto: “Es un tema electoral lo que hicieron”

Imagen principal

Conversamos en Ahora Es Cuando con Ricardo Lagos Weber, senador PPD y vocero de la candidata Jeannette Jara, para abordar la discusión del Presupuesto 2026 tras el rechazo de casi todas las partidas por parte de la oposición; las propuestas de recorte fiscal por parte de los candidatos José Antonio Kast y Evelyn Matthei; y el cierre de campañas de cara a las elecciones del 16 de noviembre.