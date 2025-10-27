Roberto Méndez analiza las principales conclusiones de la Encuesta Bicentenario UC

En conversación con Ahora es Cuando, el académico de la escuela de gobierno de la Universidad Católica, Roberto Méndez abordó los veinte años de la encuesta Bicentenario y cómo ha cambiado Chile en este recorrido. Entre las principales conclusiones de una nueva edición de la histórica medición, Méndez marcó el estallido social como un punto de inflexión en la división de la brecha política que marca incluso esta elección presidencial.

Revisa la entrevista completa aquí: