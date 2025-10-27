Oposición ya contaría con los votos para aprobar acusación contra Pardow

En diálogo con Ahora es Cuando, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, abordó la acusación constitucional impulsada por la oposición en medio del escándalo por el mal cobro en las tarifas de la luz. Además, el parlamentario discrepó de la candidata de su sector, Evelyn Matthei tras afirmar que no tendría relación con el grupo Brics. ”Chile no puede darse el lujo de cortar relaciones comerciales”, sostuvo Alessandri.

