Ministro Cataldo aborda críticas al SIMCE y responde a Desbordes

En conversación con Ahora es Cuando, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo explicó lo ocurrido con los examinadores del SIMCE y los últimos hechos de violencia registrados en el INBA. Respecto de lo primero, apuntó a que “es impresentable que la empresa falle, pero no estamos en una crisis”. Además, respondió a las críticas del alcalde de Santiago, Mario Desbordes: “el esfuerzo que él hace por endosar, en un contexto electoral, una responsabilidad en mí no va a ayudar a resolver el problema de violencia en las escuelas”.

