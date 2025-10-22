Gobierno responde a críticas del oficialismo por rol de Boric en campaña
En conversación con Ahora es Cuando, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo abordó la incomodidad que ha generado en el comando de Jeannette Jara, las críticas del Presidente Boric a José Antonio Kast. Además, respecto del escándalo por el mal cobro de tarifas eléctricas, señaló que una acusación constitucional contra el hoy exministro Pardow “no tiene mérito” y adelantó que compensaciones a clientes podrían comenzar a llegar en enero.
Revisa la entrevista completa aquí: