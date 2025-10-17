Exministro Gonzalo Blumel a seis años del 18-O: “Nadie va a celebrar”

En conversación con Ahora es Cuando, el exministro Secretario General de la Presidencia, durante el 18 de octubre de 2019, Gonzalo Blumel reflexionó respecto de los hechos que marcaron al gobierno. Sobre esto, Blumel afirmó que “se romantizó la violencia y esa idea se derrumbó” y advirtió que en un eventual gobierno de derecha, “no es optimista, y aseguró que “tengo la impresión de que la izquierda va a volver a esas andanzas”.

Revisa la entrevista completa aquí: