Holger Paulmann entrega detalles de Enade 2025

En conversación con Ahora es Cuando, el presidente de Icare, Holger Paulmann, abordó en detalle la próxima edición de Enade 2025, el encuentro empresarial que estará marcado por el lema “Verba et facta: Palabras y Hechos”. En este marco, donde participarán los candidatos presidenciales, y explicó que “estamos poniendo mucho énfasis en la colaboración, tenemos que hacer mayor esfuerzo para hacer cosa, tenemos que poner todos juntos manos a la obra”.

