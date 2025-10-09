Bernardo Fontaine defiende recorte fiscal de José Antonio Kast: “No es una cifra antojadiza, ni voluntarista”

En conversación con Ahora Es Cuando, Bernardo Fontaine, economista y encargado de #desafío 90, plan para los primeros 90 días de gobierno de José Antonio Kast, abordó la polémica propuesta de recorte fiscal de 6 mil millones de dólares en 18 meses. En este marco, explicó que el plan consiste en tres ejes e insistió en que ejecutar esto es clave ya “no son sustentables los beneficios sociales que tiene Chile”.