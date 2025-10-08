Presidente de directorio de TVN emplaza a la clase política a aprobar nueva ley

En conversación con Ahora es Cuando, el nuevo presidente del directorio de TVN, Jaime Gazmuri se refirió a los desafíos de su gestión a cargo del canal público. En este marco, aseguró que “el canal todavía tiene credibilidad” y emplazó a la clase política “espero que el sistema político apruebe una nueva ley que permita darle una viabilidad en el largo plazo a una televisión pública que es indispensable para el fortalecimiento de la democracia en Chile”.