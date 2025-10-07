Desbordes apunta a ministro Cataldo por violencia en liceos emblemáticos

En conversación con Ahora es Cuando, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes se refirió a los últimos hechos de violencia registrados en los liceos emblemáticos de la comuna y apuntó a la responsabilidad del Gobierno y en particular del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Además acusó que “existe un aparataje atrás de adultos que financian” y criticó al Ejecutivo y afirmó que “no veo intención de parte de ellos de colaborar”.

Revisa la entrevista completa aquí: