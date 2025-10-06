Ministro Elizalde vuelve a presionar a Kast por recorte fiscal

En conversación con Ahora es Cuando, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde volvió a emplazar al candidato republicano, José Antonio Kast a explicar su propuesta de recorte de gasto fiscal que recorta en USD 6 mil millones en 18 meses. Y afirmó que “han pasado los días, las semanas y todavía el candidato Kast no dice qué es lo que va a recortar”, además defendió el emplazamiento del Presidente Boric en cadena nacional y aseguró que “cuando hay una propuesta que podría poner en riesgo del gasto social es una pregunta legítima”.

