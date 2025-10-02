Secretaria General del Partido Republicano emplaza al Presidente Boric

En conversación con Ahora es Cuando, Ruth Hurtado, Secretaria General del Partido Republicano se refirió a las críticas del mandatario en la cadena nacional por el Presupuesto 2026 en contra de José Antonio Kast y su propuesta de recorte fiscal. Sobre esto aseguró que “El Presidente nunca se ha sacado la sotana de jefe de campaña del Apruebo” y agregó que “si quiere estar en la carrera presidencial que pida un permiso sin goce de sueldo y dedíquese a ser jefe de Campaña de Jeannette Jara”.

Revisa la entrevista completa aquí: