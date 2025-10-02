Ministro Grau defiende emplazamiento del Gobierno a José Antonio Kast

En conversación con Ahora es Cuando, el titular de Hacienda, Nicolás Grau, abordó los anuncios y lineamientos de la ley de Presupuestos 2026, anunciada por el Presidente Boric en cadena nacional y destacó el inicio de la discusión legislativa. “El tono de la conversación fue muy a la altura de la circunstancias”, aseguró. Asimismo, defendió al mandatario de las críticas tras emplazar al proyecto de recorte fiscal de José Antonio Kast, y expresó que “el Presupuesto es un buen momento para conversar sobre la trayectoria fiscal del país”.

Revisa la entrevista completa aquí: