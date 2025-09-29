Alcaldesa de Las Condes critica operación del nuevo sistema de licencias de conducir

En diálogo con Ahora es Cuando, Catalina San Martín, abordó las complicaciones que existen en las comunas respecto de la implementación del nuevo sistema de licencias de conducir. Varios alcaldes acusan que la medida funciona con demoras y permanentes caídas. “Hoy hay cientos de personas que necesitan renovar su licencia y no lo están pudiendo hacer (…) estamos generando con este sistema un tremendo problema para los ciudadanos”.