Presidente SNA refuerza sus dichos por regularización de migrantes

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker se refirió al debate sobre la regularización migrante. Esto luego de que el líder del gremio asegurara que en Chile no existe la fuerza laboral agrícola nacional para realizar las labores que demanda el sector y que “la única medida realista que tenemos es iniciar un proceso de regularización de gente que le aporta al país”.