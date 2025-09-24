Arzobispo Chomali entra al debate por regularización de inmigrantes: “Es miope no ver el aporte que hacen”

En conversación con Ahora es Cuando, el Cardenal y Arzobispo de Santiago, Fernando Chomali abordó la discusión respecto de la regularización de inmigrantes esto en el marco de las declaraciones del Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien planteó la necesidad de regularizar a los inmigrantes especialmente por su impacto en la disponibilidad de mano de obra para el sector agrícola.

En ese sentido, señaló que “no tener una mirada del bien enorme que hacen los migrantes es bien miope”, apuntando a la cantidad de doctores y trabajadores sociales extranjeros que hacen una labor fundamental en Chile.

Además, señaló que es una hipocresía criticar la presencia de migrantes pero tenerlos trabajando irregularmente.