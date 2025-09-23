Lagos Weber se refiere a inminente candidatura de Bachelet a la ONU

Desde Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el senador y parte de la delegación chilena en Estados Unidos, Ricardo Lagos Weber abordó los detalles de la alocución del Presidente Gabriel Boric.

Sobre esto, el senador oficialista manifestó que “el Presidente va a ratificar lo que ha venido diciendo el último tiempo en su mirada internacional, que se reduce al fortalecimiento del sistema multilateral, la defensa de la democracia (…) va a ratificar la necesidad del respeto a los derechos humanos y habrá una bajada de lo que ocurre en Gaza”.

Consultado por un eventual guiño del mandatario a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, Lagos Weber dijo que “si lo hace está en todo su derecho, y si no lo hiciera esto está instalado a nivel de sistemas, de las conversaciones, algunos la ven con extremados buenos ojos”.

Respecto de las dudas que surgieron en la oposición respecto del apoyo a la expresidenta, Lagos Weber expresó que “algunos pueden tener matices por el año electoral”.