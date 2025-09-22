Guillermo Ramírez (UDI) tras fallida candidatura de Jadue: “Estaba vulnerando flagrantemente la constitución”

En conversación con Ahora es Cuando, el diputado y presidente de la UDI respondió a las acusaciones de la vocera del comando de Jeannette Jara y secretaria General del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien lo responsabilizó de presentar la acusación en el Tricel en contra de Daniel Jadue.

Sobre esto, Ramirez explicó que “materialmente ellos tienen razón, pero la verdad es que la razón por la que él no es candidato, no es por el escrito, es porque se estaba vulnerando flagrantemente la constitución”.

En esa misma línea, comparó los casos de Ximena Rincón y Daniel Jadue y explicó que “siempre hemos demostrado con hechos y no con palabras que nos gusta competir y que creemos en la democracia (…) lo de Rincón son razones administrativas, el caso de Jadue es una razón penal”.

Consultado por el polémico adelanto de la franja electoral publicado por el comando de Evelyn Matthei, el diputado afirmó que “se lanzó un video demasiado rápido y se expuso el video definitivo con las imágenes que correspondían porque si estamos llamando a no polarizar (…) lo que no queremos es poner imágenes de las personas con las que tendremos que trabajar juntos en el Congreso”.

