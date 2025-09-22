David Bravo: “El Gobierno ha estado bajándole el perfil al tema del mercado laboral desde que partió”

En el marco de las críticas que generó desde el Gobierno el informe del Banco Central respecto del mercado laboral, en Ahora es Cuando, conversamos con el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo quien apuntó a la responsabilidad de Ejecutivo en este tema.

“El Gobierno ha estado bajándole el perfil al tema del mercado laboral desde que partió, como reacción al informe del Banco Central se ha dicho que el desempleo viene aumentando hace una década, el ministro García, adicionó que hace dos décadas”, explicó Bravo.

En esa línea, el economista se preguntó “¿Qué es lo que se pretende con esto? Se trata de decir que no es un problema nuestro, que viene de hace mucho tiempo, se le ha sacado el cuerpo al tema del empleo y a la responsabilidad que ha tenido el Gobierno en términos de no escuchar las advertencias que se han hecho, no ahora, sino, que tempranamente”, dijo.

Revisa la entrevista completa aquí: