Paula Daza, vocera de campaña de Matthei: “Estamos firmes, tenemos un trabajo sólido”

La exsubsecretaria vocera de campaña de Evelyn Matthei, conversó con Ahora es Cuando y valoró el alza en las encuestas de la abanderada de Chile Vamos tras el último debate presidencial.

Sobre esto, Daza afirmó que “lo que estamos viendo en los últimos días, y tenemos que seguir con esto es que las personas están reconociendo y estamos llegando con el mensaje de que Evelyn Matthei es la mejor opción para ser Presidenta, con las propuestas concretas y vamos a seguir en esta línea”.

Asimismo, Daza enfatizó que “las encuestas semana a semana son una fotografia de la percepción ciudadana, en ningún caso vamos a car en una complacencia, tenemos claro que Evelyn Matthei estuvo liderado las encuestas, y que iban a aparecer otros actores y eso podía cambiar, hoy estamos firmes, tenemos un trabajo sólido”.

Por último, destacó que “tenemos que avanzar a segunda vuelta, ese es nuestro gran desafío, la gran encuesta va a ser el 16 de noviembre, esa es la más importante y esa es la que vale”.

