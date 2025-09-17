Desbordes insiste en críticas a Boric tras inauguración de Fiestas Patrias en La Pampilla: “No puede darse gustos personales”

En conversación con Ahora es Cuando, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes se refirió a la inauguración de las fondas del Parque O’higgins junto al Presidente Gabriel Boric y la tensión previa al evento tras el anuncio del Jefe de Estado de dar inicio a las festividades en La Pampilla y no en Santiago.

Sobre esto último, si bien el edil dio por superado el tema, sí expresó que “el Presidente se equivocó, los tres años anteriores cuando estaba Irací Hassler no dudó en hacerlo en Santiago, ahora toma una decisión donde hay un alcalde de su sector, en un acto que es inédito en 100 años de historia”.

En esa misma línea, aseguró que “cuando uno es Presidente no puede darse gustos personales, no es alguien que pueda hacer lo que quiera, es al revés, las autoridades tenemos más restricciones que el ciudadano común”.

