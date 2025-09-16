Senadora Vodanovic descarta “persecución política” en casos de Jadue y Rincón y llama a respetar fallos del Tricel

En conversación con Ahora es Cuando, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic se refirió a la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de dejar sin efecto la candidatura de la senadora de Demócratas, Ximena Rincón.

Sobre esto, todos tenemos que estar en condiciones de respetar los fallos, no me parece que en el caso Jadue ni en este (Rincón) se cuestionen las decisiones de un órgano autónomo”.

Consultada por el rol del Partido Socialista en la impugnación de la senadora de Demócratas, “esto no es una conspiración, aquí hay un fallo”, además agregó que “no me parece que se le dé una interpretación de persecución política en ninguno de los dos casos”.

Por último, enfatizó que “lo que ocurre es que hay dos candidatos que o no consultaron bien la ley o confiaron en que sus interpretaciones iban a ser acogidas, pero no hay que darle más vuelta al asunto”.

Revisa aquí la entrevista completa: