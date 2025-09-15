Presidente de Evópoli tras exclusión de Jadue: “Era algo que yo habría esperado de voluntad propia del PC”

Además, agregó que “significa que está funcionando la institucionalidad”.

En conversación con Ahora es Cuando, el timonel de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, abordó la decisión del Tricel de inhabilitar la candidatura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue debido a su calidad de acusado en el marco del caso Farmacias Populares.

Sobre esto, Santa Cruz valoró la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones y afirmó que “significa que está funcionando la institucionalidad, me alegra que esto haya ocurrido”, aunque advirtió que “era algo que yo habría esperado de voluntad propia del Partido Comunista”.

En esa misma línea, el candidato a diputado al distrito 9, agregó que “no nos merecemos tener en el Congreso a personas que están con la cabeza en otro lado y menos aún acusados por casos de corrupción, tienen que estar los mejores (…) es llamativa la decisión del PC de insistir en una candidatura como la de Jadue”.

Revisa la entrevista completa aquí: