Ministra Vallejo defiende al Gobierno tras acusaciones de intervencionismo: “Estamos muy lejos de eso”

En diálogo con Ahora es Cuando, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo se refirió al tono del debate presidencial y las acusaciones de los candidatos en contra de la gestión del Ejecutivo y de un supuesto intervencionismo.

En este marco, la titular de la Secretaría General de Gobierno, aseguró que “es parte de la dinámica, el folklore electoral”, en esa línea agregó que “nos acusan de intervencionismo y estamos muy lejos de eso”.

Por último, consultada por las críticas en contra de Laura Albornoz, por su dualidad como directora de ENAP y miembro del comando de Jeannette Jara, Vallejo defendió su permanencia y explicó que “hay que conocer el funcionamiento de las empresas antes de hacer ese tipo de acusaciones” asimismo, llamó a “conocer el funcionamiento de las empresas públicas antes de hacer ese tipo de afirmaciones”.