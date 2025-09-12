José Antonio Kast tras impasse en debate con Jeannette Jara: “Todavía no escucho una palabra de disculpas”

En conversación con Ahora es Cuando, el abanderado del Partido Republicano, abordó las tensiones que se dieron en el último debate presidencial en particular con la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara.

Sobre esto, José Antonio Kast, expresó que “todavía no escucho una palabra de disculpas pero ya lo doy por superado porque no lo va a hacer, no quiero quedarme pegado en eso y que vayamos a las urgencias”.

Consultado por los emplazamientos de la UDI por la propuesta de reducción fiscal de 6 mil millones, en 18 meses, Kast expresó que “me llama la atención que cuestionen que uno se ponga metas altas”.

Consultado por la condena del Tribunal Supremo en contra de Jair Bolsonaro de 27 años por su responsabilidad en un intento de Golpe de Estado en Brasil, Kast afirmó que “hay claramente una disputa política, hay jueces que tienen una ideología muy marcada”.