Senador Cruz-Coke previo a debate presidencial: “Ojalá se pueda empezar a hablar en serio y no con la cuña de redes sociales”

En diálogo con Ahora es Cuando, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke abordó los lineamientos de cara a las horas previas al primer debate presidencial de hoy organizado por Chilevisión con los ocho candidatos por primera vez.

Respecto de la participación de Evelyn Matthei, abanderada de su coalición, Cruz-Coke, confió en que tendrá una buena participación, y aseguró que espera de los otros candidatos que “ojalá se pueda empezar a hablar en serio y no con la cuña de redes sociales, a algunos les conviene no profundizar”.