Diputado Alessandri (UDI): “Va a haber multa pero el espectáculo que hemos dado va minando el prestigio de la Cámara”

Tras la aprobación de la sanción a quienes no voten, aseguró que “se ve muy poco serio que estemos a nueve semanas de la elección modificando reglas”.

En conversación con Ahora es Cuando, el diputado de la UDI y presidente de la Comisión de Constitución, Jorge Alessandri, se refirió a la fallida negociación del proyecto que impone sanciones en multas para quienes no cumplan con el voto obligatorio y que fue repuesta en el Senado.

Sobre esto, Alessandri explicó que “vamos a tener que conseguir que los diputados que no estuvieron estén, y conseguir un par de votos, para evitar tener un segundo bochorno en la Cámara”.

En esa misma línea, el diputado de la UDI expresó su preocupación respecto del actuar de los congresistas y explicó que “se ve muy poco serio que estemos a nueve semanas de la elección modificando reglas”.

Por último, Alessandri aseguró que el proyecto, que deberá volver a la cámara de diputadas y diputados, va a quedar resuelto. “Va a haber multa pero el espectáculo que hemos dado va minando el prestigio de la Cámara”.