Senador Coloma (UDI) y leve repunte de Matthei en las encuestas: “El comando está más ordenado”

Asimismo, el representante del Chile Vamos, afirmó que “empezaron a aparecer las propuestas, no las consignas, la forma de gobernar”.

En conversación con Ahora es Cuando, Juan Antonio Coloma, senador de la UDI e integrante del comando de Evelyn Matthei, abordó el momento de la abanderada de Chile Vamos que pese a sostenerse en el tercer lugar de las preferencias en las encuestas, mostró un leve aumento en las últimas mediciones.

Sobre esto, Coloma expresó que “no hay una razón única, el comando está más ordenado (…) empezaron a aparecer las propuestas, no las consignas, sino que una forma de gobernar que permite formar equipos, ahí una forma de entender este cambio de tendencia”.

En esa misma línea, Coloma explicó que “estamos tratando de juntar fuerzas para una elección que probablemente sea la más compleja del siglo por la diferencias de proyectos que hay”.

Por último, se refirió al supuesto vínculo que mantendría José Antonio Kast, con el uso de bots para perjudicar a otros candidatos presidenciales, Coloma explicó que “más que judicializar, es garantizar es que esas formas, no puede ser la práctica política nuestra, son las cosas que le hacen profundo daño a la democracia”.