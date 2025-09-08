Ministro Grau emplaza a Kast por pensiones: “Quien proponga un cambio lo razonable es que diga cómo lo va a financiar”

En diálogo con Ahora es Cuando, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau se refirió a varios temas de la contingencia, y en particular a la comisión asesora que propuso 34 medidas para la reducción del gasto público y a la propuesta de pensiones de los candidatos presidenciales.

Sobre esto, Grau valoró el trabajo de la comisión y señaló que “demuestra que que es un trabajo muy serio por tratar de encontrar algunos espacios que permitan reducir gasto, es un informe que demuestra lo difícil que es esta tarea, a veces en momentos electorales aparecen ofertones respecto a reducciones de gastos”.

En esa misma línea y en el marco de la discusión por la ley de Presupuesto 2026, Grau destacó que “lo que se va a expresar en este presupuesto no está explicado por la coyuntura o por quién va a gobernar, está dado por una trayectoria de convergencia fiscal (…) a los gobiernos les toca ejecutar el presupuesto de la administración anterior, lo importante es que esto se defina de forma seria”.

Consultado por la reforma de pensiones que ya comenzó a beneficiar a millones de jubilados en Chile, Grau aseguró que “esta es una reforma muy importante de la que todos lo que la apoyamos tenemos que sentirnos orgullosos (…) quien proponga un cambio lo razonable es que de tranquilidad y que diga cómo va a financiar esto”.

IPC 0,0%

El INE, informó esta mañana que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 2,9% en el año donde destacan las disminuciones en equipamiento y mantención del hogar, y transporte y que permitiría que la inflación anual se modere a un 4%.

Sobre esto, el titular de Hacienda valoró el resultado y explicó que “son buenas noticias, reafirma que nuestra economía va a haciendo la convergencia a la meta”.