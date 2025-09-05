Senadora Rincón tras fallido acuerdo por voto obligatorio: “Las confianzas se rompieron”

En diálogo con Ahora Es Cuando, la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, abordó la polémica por la votación a la reforma que establece una multa por no votar en las elecciones y que fue rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados y que ahora pasará al Senado.

Sobre esto, Rincón aseguró que “se rompieron las confianzas y eso es muy grave en una democracia, había una petición del Gobierno que se arrastra desde años que no se había cumplido, y con esto se rompe completamente. Se firmó un documento en el que se acordaba la forma en la que íbamos a abordar este tema para que hubiera una reforma constitucional”.

En esa misma línea, afirmó que “hay una instrucción clara del comando de Jeannette Jara para que todos los partidos que la apoyan votaran en contra, no hubo ni un voto a favor, por lo tanto, las confianzas están rotas, hay que recomponerlas y esperamos que en el Senado se despache en comisión que preside el PS”.

