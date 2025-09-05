Dipres advierte por recorte fiscal de Kast: “Se requieren reformas legales”

En conversación con Ahora Es Cuando, la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez, abordó el informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, y que cuenta con 34 recomendaciones.

Sobre esto, explicó que las medidas están organizadas en siete áreas de trabajo: educación superior, salud, control presupuestario, empleo público, oferta programática, institucionalidad y otros ámbitos transversales, medidas que permitirían reducir el gasto en US$2 mil millones.

Consultada por la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo que aseguró en su último informe que se necesitan ajustes adicionales por US $1.600 millones en el presupuesto que se está ejecutando, la titular de la Dipres aseguró que “compartimos las preocupaciones del CFA, Chile tiene que seguir trabajando en mayores ingresos tributario y crecimiento, no se trata solo de bajar déficit”.

Respecto de las propuestas de los candidatos presidenciales al déficit fiscal, Martínez enfatizó que “hay que tener consciencia que la mayor parte de los espacios para hacer ajustes de gasto público requieren de reformas legales, entonces la pregunta que hay que hacerse es mirar las propuestas revisar qué necesita acuerdo el Congreso para hacerlo”.

En esa línea, dijo que “hay que tener la consciencia también para el próximo gobierno, hay rebaja del gasto público pero hay que estar constantemente financiando nuevas necesidades de la población”.