Patricio Fernández a tres años del Rechazo: “Primó un nivel de vanidad y arrogancia”

En conversación con Ahora es Cuando, el exconvencional constituyente, Patricio Fernández, abordó las lecciones del primer proceso constitucional en el aniversario del Rechazo a la propuesta del pleno.

Sobre esto, Fernández recordó que “hay errores garrafales que cometieron los sectores de izquierda durante esa convención, diría que primó un nivel de vanidad, de arrogancia, de energía marginadora cuando justamente lo que predicaba la convención era la inclusión de los que no habían sido nunca convocados, pero se encargaron muy rápidamente de marginar”.

En esa misma línea, el hoy director de Democracia UDP, especificó que “se ha pensado poco en que esa convención aconteció porque sí, no fue hija de la nada, y las grandes preocupaciones que llevó a discutir muy malamente, son temas que son fundamentales”.

Por último, Fernández finalizó que “son temas que después del trato poco feliz que tuvieron en la convención parecen ser vistos como una megaestupidez o tonteras de locos, cuando son en realidad conceptos que merecen mucha atención”.

