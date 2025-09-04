El diagnóstico de Luis Eduardo Escobar: “La economía chilena está ralentizada, no trancada”

El asesor económico de Jeannette Jara además aseguró que “no hemos creado un nuevo espacio económico”.

En diálogo con Ahora Es Cuando, Luis Eduardo Escobar, economista e integrante del equipo de Jeannette Jara, abordó los lineamientos del programa económico de la campaña de la abanderada del oficialismo y el momento de la economía chilena.

Sobre esto último, Escobar explicó que “la economía chilena está ralentizada, no trancada pero eso viene ocurriendo en la última década, si uno mira el período inicial de este ciclo, Chile tuvo una tasa de crecimiento bastante alta de un 4,7% y eso se debe al aumento en la inversión sobre todo en minería”.

Y agregó que “no hemos creado un nuevo espacio económico que le permita a la economía chilena volver a tasas de crecimientos como en los noventa”.