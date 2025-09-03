Paulina Vodanovic en medio de tensiones con el PC: “Esto daña la candidatura”

Asimismo, aseguró que “acordamos tratar de no abrir fuego amigo nosotros”.

En conversación con Ahora es Cuando, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó las tensiones internas al interior del oficialismo previo al inicio de la campaña. Esto tras las declaraciones del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona en contra del hoy exministro de Hacienda, Mario Marcel.

Sobre esto, Vodanovic se refirió a la reunión que sostuvieron los partidos oficialistas y valoró la cita. “Fue una buena conversación, y acordamos tratar de no abrir fuego amigo nosotros”.

Asimismo, advirtió que “no se pueden esconder las cosas o hacer como que no han ocurrido, esto daña la candidatura, todos estos dimes y diretes van en perjuicio de instalar los temas, entonces cuando nosotros mismos empezamos con estos comentarios enturbiamos la discusión, eso sí quedó despejado el tema de la intencionalidad”.

