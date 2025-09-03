Entrevista Infinita

Coordinador de Matthei: “No es un toreo preguntarle a Kast cómo pretende financiar la reforma de pensiones”

Imagen principal

En diálogo con Ahora es Cuando, Juan Luis Ossa, encargado programático de la candidatura de Evelyn Matthei se refirió al escenario político y la carrera presidencial que mantiene a la abanderada de Chile Vamos en el tercer lugar de las encuestas, tras Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En este marco, Ossa abordó la última polémica con el candidato republicano respecto de cómo va a financiar su propuesta de aumentar las pensiones sin el pilar solidario y aseguró que “es absolutamente legítimo, válido y necesario mostrar cuáles son tus cartas. Y de qué manera tú te diferencias con el otro”.

Además, Ossa agregó que “no creo que sea un toreo preguntarle a José Antonio Kast y a Jorge Quiroz, cómo es que pretenden financiar la reforma de pensiones si es que no creen en el préstamo, o cómo buscan recortar 6 mil millones de dólares en 18 meses. Es una pregunta válida, es una pregunta técnica, no personal. Más que un toreo es una necesidad”.

Revisa la entrevista completa aquí:

 