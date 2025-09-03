Coordinador de Matthei: “No es un toreo preguntarle a Kast cómo pretende financiar la reforma de pensiones”

En diálogo con Ahora es Cuando, Juan Luis Ossa, encargado programático de la candidatura de Evelyn Matthei se refirió al escenario político y la carrera presidencial que mantiene a la abanderada de Chile Vamos en el tercer lugar de las encuestas, tras Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En este marco, Ossa abordó la última polémica con el candidato republicano respecto de cómo va a financiar su propuesta de aumentar las pensiones sin el pilar solidario y aseguró que “es absolutamente legítimo, válido y necesario mostrar cuáles son tus cartas. Y de qué manera tú te diferencias con el otro”.

Además, Ossa agregó que “no creo que sea un toreo preguntarle a José Antonio Kast y a Jorge Quiroz, cómo es que pretenden financiar la reforma de pensiones si es que no creen en el préstamo, o cómo buscan recortar 6 mil millones de dólares en 18 meses. Es una pregunta válida, es una pregunta técnica, no personal. Más que un toreo es una necesidad”.

Revisa la entrevista completa aquí: