Secretaria General del Partido Republicano: “A quién gobierne la izquierda va a tratar de derrocarlo”

En conversación con Ahora Es Cuando, la diputada y Secretaria General del Partido Republicano, Ruth Hurtado, abordó la discusión instalada por el economista Jorge Desormeux quien cuestionó la “paz social” que podría garantizar un gobierno de José Antonio Kast.

Sobre esto, afirmó que “ningún candidato puede garantizar que exista un estallido pero sí que vamos a hacer cumplir la ley, la constitución y el orden, no podemos garantizar que no haya violencia, que el crimen organizado siga operando pero sí que lo vamos a enfrentar de manera decidida”. Y en esa misma línea, agregó que “el único candidato que hoy ofrece, no que haya paz social, pero sí que va a trabajar en garantizar la seguridad es José Antonio Kast”.

Asimismo, Hurtado afirmó que “puede ser que la izquierda radical quiera hacer un nuevo estallido social, la gente de centroderecha no puede afirmar que porque José Antonio Kast va a gobernar va a existir un estallido, quién gobierne, quién esté al frente, la izquierda va a utilizar las herramientas necesarias, para tal como lo hicieron con el presidente Piñera derrocarlo, no podemos ser ingenuos”.